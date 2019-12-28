وظائف شاغرة في وزارة البيئة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وجود وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة للعمل في (الرياض، وأبها، والأفلاج، والجوف، والحديثة، والخرج، والخطه، والخماسين، والدوادمى، والسليل، والطائف، والطوال، والليث، وبيشه، وتبوك، وجازان، وحقل، وخليص، وشواق، وطريف، وظهران الجنوب، وعرعر، وعفيف، وعلب، وقلوه).

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة وهي طبيب بيطري

جيولوجي، مهندس كهربائي، مساعد مساح

هيدرولوجى، مساعد طبيب بيطري.

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واشترطت أن يكون المتقدم من خريجي درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب للوظائف الهندسية ووظائف الجيولوجيا والهيدرولوجيا والطبيب البيطري، بالإضافة لأن يكون من خريجي الشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، و خريجو مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري.

وأبانت أن الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، مشترطة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

ولفتت إلى أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، حيث يتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً، مبينة أنه ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

وأشارت إلى أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)، موضحة أن التقديم على الوظائف يبدأ غداً يوم الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ الساعة 7:00 صباحاً إلى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/7هـ الساعة 7:00 مساءً.

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