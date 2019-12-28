الغذاء والدواء توضح حقيقة تسبب منتجات “رقائق بالتوابل الحارة” بالوفاة

صحيفة الخليج الالكترونية فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء الشائعات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي حول تسبب التوابل الحارة في أعراض خطيرة تصل إلى الوفاة. وكانت الشائعات المتداولة تزعم أن رقائق بنكهة التوابل تصيب الأشخاص الذين يتناولونها بآلام حادة في المعدة وحساسية. وأكدت “الغذاء والدواء” بأن المنتجات التي تحتوي على الفلفل الحار ونكهات ومكونات أخرى مسموح بها تندرج ضمن المنتجات الغذائية حسب اللوائح الفنية المعتمدة. وأبانت أن المنتجات التي تشتمل على التوابل ونكهة الفلفل الحار قد لا تناسب مَن يعانون من الحساسية ويجب عليهم التوقف عن استخدامها، كونها تتسبب في ظهور بعض الأعراض الصحية المؤقتة لديهم مثل تهيج الجهاز الهضمي والإسهال.

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