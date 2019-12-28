أبها يزيد جراح ضمك

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صحيفة الخليج الالكترونية
زاد فريق أبها من جراح ضمك ودفعه للمجهول بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الجولة الـ 13 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .
سجل أهداف أبها، المحترف التونسي في صفوف الفريق اللاعب سعد بقير “هاتريك” في الدقائق 43 و49 و70 من عمر المباراة، في حين سجل هدف ضمك اللاعب محمد بو سبعان في الدقيقة 66 قبل أن يضيف جورجي فيليبي الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 94 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة 23 فيما يستمر رصيد ضمك عند النقطة 7 في المركز الأخير.
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