شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا حادثة تحطم طائرة ركاب فى كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص تعازيها فى ضحايا حادثة تحطُّم طائرة ركاب بعد إقلاعها من مطار ألماتى الدولى فى جمهورية كازاخستان الصديقة، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازى مصر حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب كازاخستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين. كما أكد البيان على وقوف مصر بجانب كازاخستان فى هذا الحادث الأليم.