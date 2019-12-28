شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من «العمل» بوقف إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال عددٌ من أصحاب مكاتب الاستقدام إن وزارة العمل قررت بشكل مفاجئ وقف إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية الإثيوبية.
وأشارت مصادر، إلى أن قرار الوزارة المفاجئ أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام، خاصة أن العمالة الإثيوبية تشكل 20% من جملة تأشيرات العمالة.
وطالب أصحاب المكاتب، وفقا لـ”المدينة”، وزارة العمل بتوضيح أسباب القرار، فيما اشتكى آخرون من وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي لأكثر من أسبوعين.
يشار إلى أن سفارة المملكة في أديس أبابا كانت قد أعلنت نهاية يوليو الماضي بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”، بناءً على اتفاق وُقع بين الجهات المختصة في المملكة وإثيوبيا.
وكان الجانب الإثيوبي طالب في وقت سابق برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال، ضمن عقد عمل موحد للعمالة، مشترطين أن يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب التوظيف المرخصة.
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