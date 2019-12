غوغل تقدم ميزة البحث عن الأحداث القريبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

كشفت شركة غوغل عن ميزة البحث عن الأحداث القريبة من المستخدم. وأوضحت الشركة الأمريكية أنه عند إدخال عبارة Events near me في نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة، ومواعيدها، ومعلومات عن التذاكر، وكيفية الحضور، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر بكتابة كلمات مثل حفل موسيقي، أو مسرحية، أو مهرجان، أو مؤتمر. وتوجد على الجانب السفلي قائمة قابلة للتمرير تتضمن الأحداث في المحيط القريب من المستخدم، مع وصف موجز وصورة صغيرة، وعلى اليمين معاينة لخرائط غوغل ومعلومات عن موقع الحدث والروابط، التي تقدم بعض المعلومات المهمة مثل كيفية الحصول على التذاكر. وفي أقصى يسار الصفحة توجد قائمة يمكن استخدامها لاختيار نوع الأحداث، مثل البحث عن الأحداث المجانية. وتستقبل اقتراحات شخصية في حال النقر على For me. ويمكن تغيير فترة البحث من today إلى next month باستخدام علامات تبويب مجمعة على طول الحافة العليا من الصفحة.