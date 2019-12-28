- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطريقة المثلى لشحن هاتفك المحمول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
يلجأ كثيرون لشحن هاتفهم المحمول طوال الليل، لكن الخبراء يحذرون من ذلك لأنه يقلل من عمر البطارية. ويقول دومينيك شولت، المدير الإداري لشركة الاستشارات الألمانية لتكنولوجيا البطاريات: "إذا شحنت هاتفك طوال الليل، وتركته ساعات بعد أن يصل إلى 100% من الشحن، فهذا يسرع من شيخوخة البطارية". و في الواقع، مع تقدم عمر بطارية الليثيوم أيون، يتغير تركيبها الكيماوي، وتصبح أقل كفاءة في تخزين الطاقة وتوصيلها إلى جهازك. و لا شك أن لجميع بطاريات الليثيوم أيون عمر افتراضي محدود لا يمكن تجاوزه. وينصح شولت بشحن البطارية إلى أقل من 100%، ورفع الجهاز عن الشحن مباشرة، والامتناع عن تركه يشحن طوال الليل، للحفاظ على البطارية لوقت أطول. وإذا خططت لتخزين هاتفك دون استخدام لبعض الوقت، يفضل أن يتراوح شحن البطارية بين 30 و50%، وهو النطاق الأفضل لمنع تلف بطارية الليثيوم أيون، بحسب "ميرور" البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطريقة المثلى لشحن هاتفك المحمول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.