الطريقة المثلى لشحن هاتفك المحمول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

يلجأ كثيرون لشحن هاتفهم المحمول طوال الليل، لكن الخبراء يحذرون من ذلك لأنه يقلل من عمر البطارية. ويقول دومينيك شولت، المدير الإداري لشركة الاستشارات الألمانية لتكنولوجيا البطاريات: "إذا شحنت هاتفك طوال الليل، وتركته ساعات بعد أن يصل إلى 100% من الشحن، فهذا يسرع من شيخوخة البطارية". و في الواقع، مع تقدم عمر بطارية الليثيوم أيون، يتغير تركيبها الكيماوي، وتصبح أقل كفاءة في تخزين الطاقة وتوصيلها إلى جهازك. و لا شك أن لجميع بطاريات الليثيوم أيون عمر افتراضي محدود لا يمكن تجاوزه. وينصح شولت بشحن البطارية إلى أقل من 100%، ورفع الجهاز عن الشحن مباشرة، والامتناع عن تركه يشحن طوال الليل، للحفاظ على البطارية لوقت أطول. وإذا خططت لتخزين هاتفك دون استخدام لبعض الوقت، يفضل أن يتراوح شحن البطارية بين 30 و50%، وهو النطاق الأفضل لمنع تلف بطارية الليثيوم أيون، بحسب "ميرور" البريطانية.

