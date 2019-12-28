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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خدمة التراسل الفوري"واتساب" تطلق ميزة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت خدمة التراسل الفوري ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الأحدث لتطبيقها على نظامي أندرويد، وآي أو إس، تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد انقضاء وقت محدد.
وكان موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب – أول من رصد الميزة وقال في تدوينة: "في التحديثات الأحدث لواتساب على أندرويد وآي أو إس، اكتشفنا ميزة جديدة تحت التطوير باسم (الرسائل المختفية) Disappearing Messages وسوف تسمح بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد وقت محدد".
وأضاف أن الدلائل المخفية الأولى على الميزة رُصدت في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.19.275 من تطبيق واتساب على أندرويد. ونشر الموقع لقطات شاشة للميزة من قسم (معلومات المجموعة) Group Info، ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الميزة قد تتوفر للدردشات الفردية أيضًا.
إلى ذلك، لوحظ في الإصدار التجريبي الأحدث 2.19.384، بعض التغييرات على الميزة التي تعمل عليها واتساب، بما في ذلك: خيارات جديدة للمدة، كما أُعيد تسمية الميزة ليصبح (احذف الرسائل) Delete Messages.
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