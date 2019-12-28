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شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة دبي مع العالم تتجاوز تريليون درهم في 9 شهور بنمو 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقال سموه: «لدينا ثقة كبيرة بقدرة قطاع التجارة الخارجية على مواصلة النمو خلال الفترات المقبلة، حيث تواصل فرق العمل الحكومية تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة لإحداث قفزة نوعية في التجارة الخارجية وفي مقدمتها "خط دبي للحرير" الذي يتوج دور دبي كمركز إقليمي ومحور رئيس لقطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي ويدعم مكانة الإمارة كمقصد وممر لا غنى عنه للتجارة الإقليمية والدولية، وذلك إلى جانب المشروعات الأخرى التي نطورها حالياً للمشاركة بفعالية في تقدم التجارة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً من خلال إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، ما يجعلنا نتقدم بثقة وثبات نحو انطلاقة جديدة لتجربتنا التنموية الرائدة بمواكبة استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020».
وأضاف سمو ولي عهد دبي: «إن التميز الذي تحققه دبي في مستوى تطور تجارتها الخارجية يعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية من مختلف أنواع البضائع، والتي تحرص الإمارة على توفيرها لشركائها التجاريين ضمن أكثر الأسواق العالمية تطوراً».
وحققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 23% لتصل إلى 118 مليار درهم وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4% إلى 312 مليار درهم وقيمة الواردات بنسبة 3% إلى 589 مليار درهم.
وعززت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية بهذه القفزة الجديدة ضمن الشهور التسعة الأولى من العام الجاري والتي سجلت فيها نمواً في كمية البضائع بنسبة 22% ليصل وزنها إلى 83 مليون طن مقابل 68 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام 2018، حيث سجل حجم إعادة التصدير قفزة قياسية محققاً نسبة نمو بلغت 48% ليصل وزن بضائع إعادة التصدير إلى 13 مليون طن، كما قفز حجم الصادرات بنسبة 47% ليصل وزن بضائع الصادرات إلى 14 مليون طن وارتفع حجم الواردات 13% ليصل وزن بضائع الواردات إلى 56 مليون طن.
وعلى أساس ربع سنوي، حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية من حيث القيمة مكاسب ربع سنوية ثابتة ومتواصلة في العام 2019، حيث سجل الربع الثالث من 2019 أعلى قيمة تجارة هذا العام (343 مليار درهم) وبارتفاع بنسبة 7% على أساس سنوي. وارتفع الربع الثاني 2019 بنسبة 3% (337 مليار درهم) وارتفع الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7% (339 مليار درهم) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.
وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى439 مليار درهم بزيادة بلغت 45 مليار درهم، ما يعكس دور المناطق الحرة كمقصد ومنصة رئيسية للتجارة الدولية، فيما حققت التجارة المباشرة نمواً بنسبة 2% لتصل قيمتها إلى 574 مليار درهم بزيادة بلغت 10 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة تجارة المستودعات الجمركية نحو 6 مليارات درهم، وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 169 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 11% وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 381 مليار درهم بنمو بلغ 5% وقيمة التجارة المنقولة جواً 469 مليار درهم بنمو 4 في المئة.
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