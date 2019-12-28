هذا الموضوع هاتف iPhone XR الأعلى مبيعاً من جديد في الربع الثالث من عام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
كشف تقرير Counterpoint على أن هاتف ابل iPhone XR يعد الأعلى مبيعاً بين الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من عام 2019، مع نسبة 3.0% من إجمالي مبيعات الهواتف في الأسواق العالمية.
إستطاع هاتف iPhone XR أن يكون الإصدار الأكثر جذباً للمستخدمين خلال الربع الثالث من عام 2019، كما أنه هاتف ابل الأكثر مبيعاً حتى الآن.
ولقد قدمت ابل هاتف iPhone XR بتكلفة أقل مع هاتفها المميز iPhone Xs، كما حرصت شركة ابل على تعزيز مبيعاتها من هاتف iPhone XR في الصين والأسواق العالمية من خلال ضبط مستوى التسعير وفقاً لكل سوق.
أيضاً شغلت هواتف سامسونج عدد ثلاثة مراكز من بين أفضل 10 هواتف مبيعاً في الربع الثالث من 2019، إلا أن إصدارات سامسونج الأعلى مبيعاً لم تكن أيضاً من بين الهواتف المميزة، حيث جاءت الثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف Galaxy A، بشكل خاص كلاً من هواتف Galaxy A10، وGalaxy A50، وأيضاً Galaxy A20.
ولقد كانت مواصفات هذه الإصدارات في الكاميرة والتكوينات الداخلية السبب الرئيسي في جذب المستخدمين لهذه الإصدارات من هواتف سامسونج.
من جانب أخر كانت هواتف Oppo الأعلى مبيعاً في السوق الصيني، حيث شغلت أيضاً ثلاثة مراكز في قائمة الهواتف الأعلى مبيعاً في الربع الثالث من 2019، مع كلاً من هواتف A9، وA5، وأيضاً A5s.
يذكر أن هواوي إستطاعت أن تحتل المركز الأخير في قائمة أفضل 10 الهواتف مبيعاً في 2019، إلا أن غياب خدمات جوجل عن هذا الإصدار لن يدعمه في شغل هذا المركز لفترة طويلة وفقاً لتوقعات المحللين.
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هذا الموضوع هاتف iPhone XR الأعلى مبيعاً من جديد في الربع الثالث من عام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
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