شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الأحد فى العاصمة المؤقتة عدن وعدد من محافظات اليمن، فعاليات الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال والتى تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمتى الصحة العالمية واليونيسيف.
وأوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور على الوليدى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة تستهدف تحصين 5 ملايين و70 ألف و991 طفلا وطفلة من عمر يوم إلی ما دون الخامسة من العمر فى عموم محافظات اليمن بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مشيرا إلی أن الفرق تستهدف تحقيق زيارات من منزل إلی منزل لأكثر من 3 ملايين و565 ألفا و831 منزلا.
ولفت الوليدى إلی أن الكادر الصحى المشارك بالحملة، سيعمل علی تنفيذ الحملة بقوام بشرى يفوق 39 ألف و829 كادر موزع علی 21 ألف 262 فرقة منها 2698 فرقة ثابتة و18 ألفا و568 فرقة متحركة يشرف عليهم مشرفون بالمديريات والمحافظات.
ودعا وكيل وزارة الصحة، أئمة وخطباء المساجد والفعاليات الاجتماعية الأخری إلی الإسهام فى إنجاح الحملة وتحصين الأطفال ووقايتهم من مرض شلل الأطفال الفتاك.
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