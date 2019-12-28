شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبو ظبى تضبط دجال أوربى متلبساً بممارسة أعمال السحر والشعوذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت شرطة أبو ظبى فى الإمارات، مشعوذاً يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية ،متلبساً بممارسة السحر والشعوذة، موهماً زبائنه بقدرته على معالجة مشاكلهم النفسية والأسرية وتخفيف أعباء وضغوطات الحياة اليومية عنهم ، ووفقا للحساب الرسمى لشرطة أبو ظبى، أكدت التصدى للأشخاص الذين يمارسون مثل هذه الأعمال وعدم التهاون معهم .

وقالت شرطة أبو ظبى ، سيتم ملاحقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الدجال، محذرة أفراد المجتمع من الوقوع فى شرك هؤلاء الأشخاص الذين يدّعون حل المشكلات، بوسائل توهم الآخرين بأنهم قادرون على ذلك.

ودعت شرطة أبو ظبى، إلى ضرورة المبادرة بالإبلاغ عن أى أشخاص يمارسون "السحر والشعوذة" لحماية المجتمع من مخاطر هذه الفئة التى تقوم بخديعة الضحايا كسباً للأموال بطرق غير مشروعة.



شرطة أبو ظبى

وكشفت الشرطة، عن تفاصيل القضية بتلقيها معلومات من مصادر سرية تفيد بقيام شخص بممارسة الدجل والسحر والشعوذة، متخذاً من شقته فى بناية بمدينة أبو ظبى مكاناً للقاء زبائنه بمواعيد مسبقة، والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى مدّعياً قدرته على شفائهم وحل مشاكلهم مقابل مبلغ مالى.

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى تمكن من الإيقاع بالمشعوذ، والقبض عليه متلبساً وهو يمارس الشعوذة والدجل، مستخدماً حيل وطقوس وهمية.

يشار أن شرطة دبى نجحت مؤخرا، فى إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً والمُدرجة على قوائم "الإنتربول"، الذى يُعد من أشد تلك العناصر خطورة لما هو منسوب له من اتهامات دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ "المجرم الأخطر".

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبى أن المتهم يُدعى رضوان تاغى، 41 عاماً، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، حيث صدرت بحقه مذكرات قبض دولية فى العام الماضى بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضى الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم فى إحدى الفلل السكنية فى إمارة دبي، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول.