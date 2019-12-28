شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية : تشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت قيادة شرطة محافظة ذى قار العراقية، اليوم السبت، قرارا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين والقبض على الجناة مهما كانت مناصبهم، وقالت القيادة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن قائد شرطة ذى قار العميد ريسان الإبراهيمى التقى اليوم عوائل الشهداء ، واستمع إلى طلباتهم التى تركزت حول ضرورة إلقاء القبض على المتورطين من المتهمين فى حوادث التظاهرات التى أسفرت عن استشهاد عدد من الشهداء".

وقرر قائد شرطة ذى قار ، بحسب البيان ، على الفور بتشكيل قوة خاصة وبرئاسة معاون القائد ومتابعة شخصيا لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين فى حوادث التظاهرات كما قرر تشكيل لجنة تتابع قضايا التحقيق التى لم تنجز لاستكمالها من أجل إحقاق الحق.

ووعد العميد الإبراهيمى، بالتنسيق مع رئيس استئناف محكمة ذى قار الاتحادية والمتابعة الشخصية لحين إيداع المجرمين فى السجون مهما كانت مناصبهم أو مراكزهم.

ومن جانبهم، اقترح عدد من عوائل الشهداء إنشاء نصب تذكارى وطلبوا من قائد الشرطة التنسيق مع مدير البلدية لهذا الغرض ووعد قائد الشرطة بالعمل على ذلك تخليدا لذكرى شهداء الحرية.

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ومن الجدير بالذكر، أن الشارع العراق، يشهد فى الآونة الاخيرة، تظاهر المئات ضد ترشيح أسعد العيدانى لرئاسة الحكومة كما اعتذر الرئيس العراقى، برهم صالح، عن تكليف مرشح "كتلة البناء"، أسعد العيدانى، لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية، وأكد الرئيس العراقى فى رسالة موجهة إلى المؤسسات الحكومية العراقية منها مجلس النواب أن اعتذاره عن تكليف العيدانى لرئاسة الحكومة جاء بعد أخذه فى الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه، ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته، "ومنطلقا من حرصى على حقن الدماء وحماية السلم الأهلى".

يذكر أن، الشارع العراقى المنتفض قد أعلن رفضه لثالث مرشح محتمل لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك بعد تسمية كتلة تحالف البناء لمحافظ البصرة أسعد العيدانى لخلافة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدى.

وأعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات فى العراق، رفضها ترشيح أسعد العيدانى، محافظ البصرة لرئاسة الحكومة العراقية، محملين إياه المسؤولية عن قتل المتظاهرين فى محافظته.