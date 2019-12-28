شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليون ريال غرامات على 29 مخالفا للرفق بالحيوان خلال يوم فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة فى المملكة العربية السعودية اليوم بيانا يفيد أن هناك العديد من المخالفات التى يتم إصدارها ضد المخالفين لنظام الرفق بالحيوان والثروة الحيوانية فى المملكة حيث وصلت عدد المخالفات لنظامى الرفق بالحيوان والثروة الحيوانيه بالسعودية اليوم إلى 1.7 مليون ريال سعودى ضد 29 مخالفًا، وفق ما تم نشره بصحيفة " البيان" الإماراتية.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التى تم تسجيلها خلال يوم، تضمنت عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشرى، ونقل حيوانات بين المناطق دون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولًا فى رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل بمخالفة واحدة لكل منها.

وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين فى فروع الوزارة ومكاتبها فى مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون فى الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوان، داعية ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبى الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التى تصدرها الوزارة، التى تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه فى المملكة.

وأكدت أنها لن تتوانى فى تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى الأنظمة المشار إليها أعلاه على أى شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أى مخالفات من خلال الهاتف المجانى.