عقب هجوم انتحاري.. أنقرة ترسل فريقا طبيا إلى مقديشو

أنقرة/الخليج 365
أعلنت أنقرة أنها سترسل فريقا طبيا إلى العاصمة الصومالية مقديشو التي شهدت هجوما انتحاريا في وقت سابق السبت.
جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر موقع تويتر.
ووقع تفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابا جامعيين، ما أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.
ولاحقا، أعلن السفير التركي لدى الصومال، محمد يلماز، مقتل مواطنيين تركييين، جراء التفجير.
وأدان الوزير قوجه الهجوم الإرهابي في مقديشو، وقال: "سنرسل إلى هناك فريقا طبيا من 20 شخصا يضم جراحين وعاملين في فرق الإنقاذ الطبي الوطني"، دون تحديد موعد مغادرة الفريق.
وأضاف: "أتقدم باحر التعازي لذوي مواطنَينا اللذين سقطا وللشعب الصومالي الصديق. فريقنا الطبي في مستشفى رجب طيب أردوغان في خدمة سكان المنطقة".
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