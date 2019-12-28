عقب هجوم انتحاري.. أنقرة ترسل فريقا طبيا إلى مقديشو

أنقرة/الخليج 365

أعلنت أنقرة أنها سترسل فريقا طبيا إلى العاصمة الصومالية مقديشو التي شهدت هجوما انتحاريا في وقت سابق السبت.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر موقع تويتر.

ووقع تفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابا جامعيين، ما أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

Advertisements

ولاحقا، أعلن السفير التركي لدى الصومال، محمد يلماز، مقتل مواطنيين تركييين، جراء التفجير.

وأدان الوزير قوجه الهجوم الإرهابي في مقديشو، وقال: "سنرسل إلى هناك فريقا طبيا من 20 شخصا يضم جراحين وعاملين في فرق الإنقاذ الطبي الوطني"، دون تحديد موعد مغادرة الفريق.

وأضاف: "أتقدم باحر التعازي لذوي مواطنَينا اللذين سقطا وللشعب الصومالي الصديق. فريقنا الطبي في مستشفى رجب طيب أردوغان في خدمة سكان المنطقة".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.