اليمن.."تيكا" التركية تقدم 17 قاربا مجهزة لدعم صيادين بعدن

أنقرة / توفيق دورول / الخليج 365

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، 17 قارب صيد مجهزة، لدعم الصيادين اليمنيين المتضررين من الحرب الأهلية، والأعاصير التي ضربت المنطقة الساحلية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأعلنت "تيكا" في بيان، السبت، أنها وفرت 17 قارب صيد كامل التجهيزات لـ34 صيادا يمنيا، بالتعاون مع وزارة صيد الأسماك والمنتجات البحرية اليمنية، واتحاد صيادين الخليج، ومحافظات عدن، ولحج، وأبين.

وتم تسليم قوارب الصيد المزودة بأحدث التجهيزات للصيادين في مراسم حضرها محافظو عدن، ولحج، وأبين، والمدير العام لمصلحة صيد الأسماك، ورئيس اتحاد صيادي الخليج، ومنسق "تيكا" العام للجنة المساعدات العليا في اليمن.

Advertisements

وخلال حديثه في مراسم التسليم، قال نائب محافظ أبين مهدي الحامد، "إن إقدام تركيا على تقديم مثل هذا المشروع لليمن، المحاطة بالبحر من ثلاث جهات، أمر مهم للغاية، وأسعدنا بشدة".

وتابع: "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لتيكا، وللحكومة التركية، والشعب التركي الشقيق، وأتمنى أن تستمر مثل هذه المشروعات".

كما أفاد المدير العام لمصلحة صيد الأسماك نائل السروري، في كلمته، أن مساعدات "تيكا" للصيادين تدل على مدى أصالة الشعب التركي وحفظه للجميل.

من جانبه أفاد منسق برامج مساعدات "تيكا" في محافظة صنعاء عبد الله صاري، أن القوارب التي تم تسليمها للصيادين ستلبي جميع احتياجاتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.