الرئيس الجزائري يعيّن عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، عبد العزيز جراد، في منصب رئيس الوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك وفق بيان بثه التلفزيون الجزائري الحكومي.

وأفاد التلفزيون أن تبون استقبل جراد بمقر الرئاسة، في إطار اختياره لمنصب الوزير الأول (رئيس الوزراء).

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، ذكر رئيس الوزراء المكلف عبد العزيز جراد، أنه "وجب العمل مع جميع الأطراف من كفاءات ومواطنين وكوادر لمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة".

وأضاف جراد: "الجزائر في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية وأمام تحد كبير لاسترجاع الثقة في المجتمع".

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كما توجه جراد بالشكر للرئيس تبون على "الثقة التي وضعها في شخصه".

وولد عبد العزيز جراد في 12 فبراير/ شباط 1954 بولاية خنشلة الجزائر، وهو حاصل على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس عام 1981.

وحصل جراد على رتبة أستاذ جامعي عام 1992، واشتغل أستاذا بكلية العلوم السياسية لجامعة الجزائر ومحللا سياسيا.

وشغل جراد منصب مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة الجزائري الأسبق علي كافي عام 1992، كما تقلد مهام أمين عام لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق ليامين زروال (1995/ 1999).

كما شغل رئيس الوزراء المكلف منصب مدير المدرسة الجزائرية للادارة (حكومية).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.