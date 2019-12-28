رئيس البرلمان التركي يعزي في ضحايا تفجير "مقديشو" الإرهابي

أنقرة/ الخليج 365
تقدم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، بالتعازي إلى الشعب الصومالي الصديق في ضحايا هجوم مقديشو الإرهابي، الذي خلف عدد كبير من القتلى، بينهم تركيان.
جاء ذلك في تغريدات نشرها شنطوب، السبت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال شنطوب، إنه تلقى بأسف نبأ مقتل عدد كبير من المدنيين جراء التفجير، وبينهم مواطنان تركيان.
وأشار إلى أن التفجير يعد بمثابة إنذار عاجل لإظهار مدى عداء الإرهاب للإنسانية.
وشدّد على أن هذا الحدث المؤلم أظهر مرة أخرى أن تركيا محقة في كفاحها الحازم والمثالي ضد جميع أشكال الإرهاب.
ووقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط العاصمة الصومالية، أثناء مرور حافلة تقل طلابا جامعيين، ما أسفر عن مقتل 73 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين.
وفي وقت سابق، أعلن السفير التركي لدى الصومال، محمد يلماز، مقتل مواطنيين تركييين، جراء التفجير الدامي الذي هز العاصمة مقديشو، السبت.
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