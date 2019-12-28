مصر.. مصرع 6 أشخاص بينهم 3 سياح أجانب جراء حادث سير

القاهرة/ الخليج 365

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، السبت، إثر حادث سير بين حافلتين إحداهما تقل أجانب وسيارة نقل بطريق شمال شرقي مصر.

وأفادت بوابة صحيفة "أخباراليوم" المملوكة للدولة، السبت، أن الحادث وقع على طريق السخنة – الزعفرانة، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين لمستشفيين حكوميين.

ونقلت عن مصدر طبي مسؤول لم تسمه أن بين المصابين والمتوفين أجانب كانوا يستقلون إحدى الحافلتين التابعة لشركة سياحة في رحلة إلى منطقة "العين السخنة"، دون تفاصيل أكثر.

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وأضاف المصدر ذاته أن "الحصر السابق لعدد المصابين والمتوفين مبدئي"، مشيرا أن بعض المصابين في حالة "خطيرة".

فيما قالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن الحادث بين حافلتين بطريق السخنة الزعفرانة، أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم 3 سائحين وإصابة عدد آخر من الركاب، دون تفاصيل أكثر.

وفي 22 أغسطس / آب 2017، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2015، بلغ 25 ألفا و500 حالة، منها 6203 حالات وفاة، و19 ألفا و297 إصابة.

وتتكرر حوادث الطرق في مصر لعدة أسباب، أهمها رعونة القيادة، والطقس السيء، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.