المرصد الأورومتوسطي: هجمات "القتل الجماعي" بالصومال جرائم ضد الإنسانية

مقديشو/ الخليج 365-

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، السبت، إن هناك تصاعدا للهجمات المفخخة في الصومال وآخرها تفجير اليوم، أدى إلى مقتل 73 شخصا بينهما تركيان وإصابة أكثر من 50 آخرين.



وأوضح المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، في بيان أنّ "الهجوم يمثل جريمة مروّعة واستهداف بغرض القتل الجماعي".

وأكد المرصد الحقوقي الدولي أن "الهجمات بغرض قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين تمثل جرائم ضد الإنسانية وتُظهر استهتارًا غير مسبوق بحق المدنيين".

Advertisements

ولفت الأورومتوسطي إلى أن "مثل هذه الهجمات تؤكد استخفاف المهاجمين الوحشي بحياة البشر".

ووقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط العاصمة الصومالية، أثناء مرور حافلة تقل طلابا جامعيين، ما أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلن السفير التركي لدى الصومال، محمد يلماز، مقتل مواطنيين تركييين، جراء التفجير الدامي الذي هز العاصمة مقديشو، السبت.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.