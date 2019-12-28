وفاة عميد الصحفيين بالمغرب

توفي اليوم السبت بالرباط، عميد الصحفيين بالمغرب “مصطفى العلوي” ، عن عمر يناهز 83 سنة، بحسب سعيد الريحاني رئيس تحرير جريدة الأسبوع الصحافي، التي يمكلها العلوي.
وقال سعيد الريحاني في تدوينة له بصفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي فايسبوك “ ببالغ الحزن والأسى هرم الصحافة الوطنية مصطفى العلوي في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون“.
وتعتبر جريدة الأسبوع الصحافي من بين أكثر الجرائد مبيعا بالمغرب، وتصدر بشكل أسبوعي ويكتب فيها العلوي عموده بعنون “الحقيقة الضائعة”.
ولد العلوي سنة 1936 بمدينة فاس (شمال)، حيث حيث يعد عميد الصحافة في البلاد .
\لمصطفي العلوي عدد من الكتب منها، “مذكرات صحافي و3 ملوك ”. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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