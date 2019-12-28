خطوات متسارعة بالبرلمان التركي لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا

أنقرة/ الخليج 365
قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم.
يأتي ذلك في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.
وعلم مراسل الخليج 365 من مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية، السبت، أن الجمعية العامة للبرلمان، قد تلتئم في الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة التفويض.
وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة، الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك.
وبينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها، سيتأكد الإثنين.
وكان البرلمان التركي دخل في عطلة لغاية 7 يناير، عقب مداولات الموازنة.
والخميس الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشان إرسال جنود إلى ليبيا.
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