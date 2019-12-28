شكرا لقرائتكم خبر عن واتساب يتيح «الوضع الداكن» لبعض المستخدمين.. هذه مميزاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن تطبيق واتساب عن إتاحة ميزة الوضع الداكن، للإصدار لنظام تشغيل “أندرويد”، لكن لبعض المستخدمين فقط، في انتظار ظهورها بشكل رسمي في نظام “آي أو إس”، حسب موقع تتبع ميزات واتساب “WABETAINFO”، في ظل صمت رسمي من الشركة المطورة للتطبيق.

وصممت ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة باستبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل عند الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف البطارية، وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الخميس.

وأوضح الموقع أن التحديثات المتوقعة للتطبيق تشمل وضع استهلاك البيانات المنخفض، وإدخال دعم لردود الفعل اللمسية لأجهزة “آي أو إس”.