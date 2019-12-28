شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبوب» تكشف حقيقة رفع أسعار الشعير بداية يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المؤسسة العامة للحبوب اليوم السبت أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار بيع الشعير اعتباراً من أول يناير من العام المقبل 2020 غير صحيح.
ونفت المؤسسة، في بيان لها رداً على استفسارات بهذا الشأن، عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن من شائعات، داعية كافة عملائها للحرص على الحصول على المعلومات من موقعها الإلكتروني.
الجدير بالذكر أن واردات المملكة من الشعير العلفي المتعاقد عليه خلال 2019، تراجعت إلى 5.3 مليون طن، مقارنة بنحو 8.7 مليون طن تم التعاقد عليها خلال العام الماضي 2018، فيما أرجعت المؤسسة تراجع الطلب المحلي، إلى زيادة الاعتماد على المراعي بعد موسم غزير للأمطار، وهو ما خفف من الاعتماد على الشعير.
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