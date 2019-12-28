شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبوب» تكشف حقيقة رفع أسعار الشعير‏ بداية يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للحبوب اليوم السبت أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار بيع ‏الشعير اعتباراً من أول يناير من العام المقبل 2020 غير صحيح.‏

ونفت المؤسسة، في بيان لها رداً على استفسارات بهذا الشأن، عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن من ‏شائعات، داعية كافة عملائها للحرص على الحصول على المعلومات من ‏موقعها الإلكتروني.‏

الجدير بالذكر أن واردات المملكة من الشعير العلفي المتعاقد عليه ‏خلال 2019، تراجعت إلى 5.3 مليون طن، مقارنة بنحو 8.7 ‏مليون طن تم التعاقد عليها خلال العام الماضي 2018‏‎، فيما أرجعت المؤسسة تراجع الطلب المحلي، إلى زيادة الاعتماد على ‏المراعي بعد موسم غزير للأمطار، وهو ما خفف من الاعتماد ‏على الشعير‎.