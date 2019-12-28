«كلاسيكو» من دون ضجيج بين العين والوحدة الليلة

دبي - بواسطة محمد فارس إعداد: علي نجم

يسدل الستار على مباريات الجولة ال11 من دوري الخليج العربي، وعلى مباريات عام 2019؛ حين تقام 5 مباريات ستحدد نتائجها ملامح الصراع؛ من أجل القمة أو في صراع الهروب من الهبوط.

وستكون مباراة الوحدة مع العين أو كلاسيكو الإمارات هي الحدث الأبرز، وإن كانت تأتي بلا ضجيج؛ بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الثنائي هذا الموسم، في حين يستقبل شباب الأهلي الوصيف ضيفه اتحاد كلباء، على أن يعود الجزيرة إلى ملعب الشامخة من جديد ليحل ضيفاً على بني ياس بعد أيام من مواجهته مع الوحدة على نفس الملعب في كأس الخليج العربي، بينما يلتقي الوصل مع خورفكان، والنصر مع الفجيرة.

يشهد «استاد آل نهيان» في الثامنة والنصف مساء لقاء كلاسيكو كرة الإمارات، الذي أطلق عليه هذا الاسم؛ بسبب المنافسة التقليدية بين الفريقين في العقدين الأخيرين بين الوحدة وضيفه العين، وإن كان خف وهج مبارياتهما التنافسية في السنوات القليلة الماضية بعد ابتعاد «العنابي» عن المنافسة على الألقاب.

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مقدم من ميكروسوفت

وتعد مباراة اليوم الفرصة الأمثل أمام الثنائي الكبير؛ من أجل مصالحة جماهيرهما، بعدما عانى كل منهما ظروفاً صعبة، ونتائج مخيبة للآمال هذا الموسم.

وسيكون على العين المنافس على اللقب ضمان تحقيق السعادة من ملعب أصحابه؛ من أجل المضي قدماً في حلبة الصراع والمنافسة على اللقبين على الرغم من كل الصعوبات التي يعانيها.

وكان العين قد أقال مديره الفني الكرواتي ليكو عقب الخسارة من الظفرة في المرحلة السابقة، ليعين العراقي غازي فهد مدرباً مؤقتاً، وليقود الفريق للفوز على دبا الحصن والعبور إلى الدور ربع النهائي ل«كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

ويأمل المدرب العراقي فهد الذي سيقود الزعيم في أهم مباريات الموسم، أن يوفق في قيادة العين للفوز على العنابي، وضمان الحصول على النقاط التي تحفظ للفريق فرصة المنافسة على القمة.

ويعول العين على قدرات التوغولي لابا الذي سيعود للتشكيلة الأساسية، مع أمل أن يشكل ثنائياً خطراً مع البرازيلي كايو الذي هز شباك دبا الحصن مع جمال معروف، بينما سيكون الجزائري عبد الرحمن مزيان أبرز الغائبين.

أما الوحدة الذي ودع بطولتي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» و«كأس الخليج العربي»، وبات بعيداً حتى المرحلة ال11 عن دائرة الصراع على لقب الدوري، فيتطلع أن تكون مباراة اليوم الفرصة الأمثل؛ من أجل استرداد طعم السعادة وإحياء أمل المنافسة.

وسيعاني الفريق العنابي غياب الظهير حسين عباس الموقوف، والقائد إسماعيل مطر والمدافع حمدان الكمالي؛ بسبب الإصابة، كما سيتواصل غياب الإسباني كارليتوس الذي بات قريباً من مغادرة الفريق العنابي، ليحل الكوري لي ميونغ بدلاً منه في الميركاتو الشتوي.

شباب الأهلي- اتحاد كلباء

يستقبل شباب الأهلي الوصيف (23 نقطة) في الثامنة والنصف مساء اليوم ضيفه اتحاد كلباء العاشر (10 نقاط)، بحثاً عن تحقيق فوزه الثامن هذا الموسم، وزيادة التنافس مع الشارقة المتصدر.

ويدرك الفرسان أنهم بأمس الحاجة إلى ضمان تحقيق العلامة الكاملة؛ من أجل المضي قدماً في حلبة التنافس على مستوى الجبهات الثلاث محلياً.

ويعول الفريق على تميز البرازيلي ليوناردو الذي بات أحد أخطر مصادر الخطر في تشكيلة المدرب الأرجنتيني اروابارينا بعدما وصل إلى 7 أهداف في كل المسابقات، في الوقت الذي سيكون على دفاع الفرسان الأفضل في المسابقة حتى الآن ضمان الحد من خطورة العملاق التوغولي مالابا.

وشكل مالابا مع أحمد النقبي مصدر القوة التهديفية في مباريات النمور، بينما سيمثل المجري جوجاك مع الأردني ياسين البخيت مصادر الخطر في صناعة الخطورة على مرمى المنافسين.

بني ياس- الجزيرة

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يعود فريق الجزيرة ثالث الترتيب العام (20 نقطة) إلى ملعب الشامخة للمرة الثانية في أسبوع واحد، حين يحل ضيفاً في السادسة مساء اليوم على بني ياس صاحب الأرض والمركز التاسع في جدول الترتيب (11 نقطة).

وكان الجزيرة قد تغلب على الوحدة في الدور 16 لمسابقة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الشامخة؛ لكنه خسر خدمات الهداف علي مبخوت الذي كان قد سجل هدف الافتتاح في اللقاء، بعدما سجل هاتريك في مرمى الوصل في المرحلة السابقة في الدوري.

ويعول المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر في ظل عدم تأكيد مشاركة مبخوت على تألق النجم عمر عبد الرحمن والبرازيلي كينو في صناعة الخطر، بينما يتوقع أن يكون زايد العامري هو لاعب رأس الحربة، بعدما أبلى البلاء الحسن حين شارك كبديل في مباراة الوحدة وسجل ثنائية.

ولن يكون بني ياس لقمة سائغة، خاصة وأن الفريق يعول على سلسلة من النتائج الإيجابية على أرضه؛ حيث لم يخسر على أرضه طوال مبارياته سوى مرة واحدة كانت أمام الشارقة في الموسم الماضي.

وتنفس بني ياس الصعداء؛ بفوزه على الفجيرة في الكأس بهدف وحيد، ويأمل المدرب الألماني شايفر الذي نجح في قيادة فريقه لعرقلة الشارقة بالتعادل في الإمارة الباسمة، أن يوفق في إيقاف قطار الفريق الضيف؛ من خلال الرهان على فاعلية الهداف الإسباني بدرو كوندي وتألق فواز عوانة بينما سيغيب سهيل النوبي؛ بسبب الإيقاف في الوقت الذي تبدو فرص مشاركة المدافع ساشا ضئيلة.

ولا يضع المدرب العجوز شايفر ثقته في الثنائي الجنوب إفريقي باتوزي والبرازيلي لويز أنطونيو بعدما استبعدهما من تشكيلة الفريق في المباريات الأخيرة، ووضع الرهان على عدد من اللاعبين الواعدين.

النصر- الفجيرة

يتطلع فريق النصر إلى نسيان مرارة خروجه من «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» حين يستقبل على أرض استاد آل مكتوم في السادسة مساء ضيفه الفجيرة.

ويتطلع العميد إلى تحقيق الفوز؛ من أجل المحافظة على فرصته في الاقتراب من أهل القمة، ويضع الرهان التهديفي على عاتق الهداف الإسباني نيغريدو الذي سجل هدفاً في مرمى شباب الأهلي في الكأس، بعد العودة من الإصابة، بينما ستكون مشاركة بافيز رهن جاهزيته الفنية، بعدما خرج مصاباً أمام الفرسان في الكأس.

ويريد الفجيرة الذي أوقف سلسلة النتائج السلبية بفوزه في المرحلة السابقة على بني ياس، أن يتمكن من تحقيق أول نقطة له خارج الديار، بعدما اكتفى بحصد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات حققها على أرضه وبين جماهيره.

وسيحاول المدرب الجزائري مجيد بوقرة تحفيز عناصر تشكيلته، على ضرورة تلافي السلبيات التي قد تؤدي إلى تعقيد موقفه في رحلة البقاء مع الكبار، خاصة في ظل النتائج السلبية التي حققها خارج ملعبة هذا الموسم.

ويعاني فريق الذئاب، لعنة الإصابات التي حرمت تشكيلته من خدمات جابريال وهلال سعيد وخليل خميس وياسر سالم؛ لكنه سيراهن على ما يتوفر من عناصر قادرة على المشاركة في لقاء اليوم، على الرغم من إمكانية مشاركة بلال يوسف وخليل خميس في هذه الموقعة.

خورفكان - الوصل

يحل الوصل ضيفاً في السادسة مساء اليوم على خورفكان في ملعب خالد بن محمد في موقعة جديدة بعد 4 أيام من المواجهة التي جمعت بينهما في «كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

ويمني الوصل النفس في تحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب أبناء الخور، وضمان الحصول على النقاط الثلاث التي تساعده على تحسين موقعه في الجدول، وتلميع الصورة بعد الخسارة التي مني بها في المرحلة السابقة أمام الجزيرة برباعية.

وسيكون البرازيلي ليما مرة جديدة فرس الرهان في تشكيلة الإمبراطور، بينما سيأمل المدرب الروماني ريجيكامب استرداد خدمات بعض المصابين. أما خورفكان فلا يزال يبحث عن فوزه الأول في المسابقة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات العشر الأولى من عمر الدوري، ليجد نفسه قابعاً في أسفل جدول الترتيب.

شباب الأهلي يستضيف كلباء بحثاً عن الفوز الثامن