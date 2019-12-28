شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الوزراء» لجميع الجهات الحكومية بشأن «الرسوم الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بضرورة إرفاق دراسة تبين ‏الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أي مقترحات بزيادة أو فرض رسوم أو مقابل مالي جديد.

وشدد المجلس على ضرورة أن تراعي الدراسة المقدمة، معايير تنافسية ‏بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة ‏والمتوسطة، ذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”‎.‎

وأكد المجلس على أهمية عدم الإخلال بما تضمنته وثيقة ‏برنامج التوازن المالي في شأن تصريح الحكومة بعدم فرض ‏رسوم جديدة حتى عام 2020م.‏