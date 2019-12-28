شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقيقة إلغاء «توطين» عدد من المهن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عدد من المهن. وقال أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل. وطالب متحدث الوزارة وسائل الإعلام ومواقع التواصل بتحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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