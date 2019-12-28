نظام جديد للاكتتاب العام في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وافق مجلس نواب الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، على التعديلات التي أدخلت على قانون أسواق المال، من بينها إضفاء الصبغة الرسمية على نظام الاكتتاب العام القائم على التسجيل.



ويشترط النظام عملية إفصاح دقيقة من قبل الشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها في البورصة، دون الحاجة إلى موافقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (سي إس آر سي)، كما يقتضي النظام الحالي.

Advertisements

ووفق وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، السبت، جاءت الموافقة على النظام الجديد بعد سنوات من المراجعة.

وتتضمن التعديلات الجديدة تخفيف قواعد الإدراج في أسواق المال، وتشديد العقوبات ضد المخالفين للقواعد المعمول بها في هذه الأسواق التي تصل قيمتها إلى نحو 21 تريليون دولار.

وأوضحت "بلومبرج" أنه سيبدأ سريان التعديلات الجديدة مطلع شهر مارس/آذار المقبل، وذلك نقلا عن موقع صيني رسمي أورد القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم.

وأطلقت الصين خطة قبل 6 أعوام من أجل السماح للمشاركين في الأسواق بالقيام بدور أكبر في عمليات الاكتتاب العام، بعيدا عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية التي تقوم بدور الحارس لجميع عمليات الطرح والتسعير.