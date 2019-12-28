المواصفات الأولية لهاتف Realme X50 5G الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ظهر الهاتف ريلمي إكس 50 5 جي Realme X50 5G الذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه في 7 يناير/كانون الثاني المقبل في صورة رسمية نشرها (شو تشي تشيس Xu Qi Chase) رئيس قسم التسويق في شركةRealme، عبر حسابه الرسمي على الشبكة الاجتماعية الصينية Weibo.



تُظهر الصورة التي نشرها (شو تشي تشيس Xu Qi Chase) لهاتف Realme X50 5G باللون الأزرق السماوي، وتصميم الواجهة الخلفية للهاتف التي تضم 4 كاميرات في الجانب الأيسر العلوي مع وضع شعارRealme أدناها.

ويشبه تصميم الهاتف تصميم هاتفي (ريلمي إكس تي) Realme XT و(ريلمي إكس2) Realme X2، ولكن مع فارق بسيط، وهو أن ضوء الفلاش يأتي أسفل النص إلى جانب الكاميرات.

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لا تحتوي الواجهة الخلفية للهاتف Realme X50 5G على قارئ بصمات الأصابع، ما قد يؤدي بنا بطبيعة الحال إلى تصديق أنه سيتم تضمينه في الشاشة.

ومع ذلك، الصورة الواقعية التي شقت طريقها أيضا اليوم إلى شبكة الإنترنت تُظهر لنا أن الأمر ليس كذلك. سيأتي الهاتف Realme X50 5G مع قارئ بصمات الأصابع على الجانب الأيمن ما يجعله أول هاتف منRealme يضم مستشعر بصمات الأصابع في هذا المكان.

ونشر الحساب الرسمي لشركة Realme على الشبكة الاجتماعية الصينية Weibo أيضا صورة متحركة GIFتشوق لقدرات الكاميرا المقربة في الهاتف Realme X50 5G. عموما.

لن يتعين علينا الانتظار لفترة طويلة قبل أن نعرف كل شيء عن الهاتف Realme X50 5G، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الهاتف بعد أقل من أسبوعين من الآن.