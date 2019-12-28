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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع متزايد.. 76 قتيلا بانفجار الصومال
السبت 28 ديسمبر 2019
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة، استهدفت اليوم نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية "مقديشيو"، إلى 76 قتيلا.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مؤسس خدمة "آمن" للإسعاف، اليوم السبت: "وقع حتى الآن 76 قتيلا و51 مصابا، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الضحايا ومن المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".
وكانت الشرطة الصومالية، أعلنت صباح اليوم، أن انفجارا وقع أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشو، مضيفا أنه استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.
ولم تعلن، حتى الآن، أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة" المتطرف عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية.
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