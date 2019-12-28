شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض يجب ألا يتجاهلها الرجال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يدفع الرجال ثمن استخفافهم بصحتهم: يموت حوالي مئة ألف رجل في السنة في بريطانيا بوقتٍ مبكّر. مشاكل البروستاتا، العنانة، وغيرها من مشاكل.



يزور الرجال الطبيب في المتوسط بمقدار نصف ما تزوره النساء. ومن المهم اخذ الحيطة فيما يتعلق بالتغيرات التي تحدث للصحة ومراجعة الطبيب فورا عند ملاحظة ان شيئا ما ليس صحيحا.

فيما ياتي خمس مشاكل صحية تخص الرجال والاعراض التي لا يجب عليهم تجاهلها:

الكتلة على الخصيتين

يعد سرطان الخصيتين السرطان الاكثر شيوعا عند الرجال بعمر (20 الى 35 عاما). ويقدر ان حوالي 2000 رجل تقريبا يشخصون بسرطان الخصيتين كل سنة في المملكة المتحدة.

اذا لوحظ اي تكتل او شذوذ الى الخصيتين، يجب اولا رؤية الطبيب. تكون معظم الكتل على الخصيتين غير سرطانية، ولكن من الضروري فحص هذه الشذوذات. وان سبب هذا الامر هو ان معالجة سرطان الخصيتين تكون اكثر فعالية اذا تم التشخيص مبكرا.

الشامات

يجب فحص الشامات عند الشخص بشكل دوري للتاكد من حدوث اية تغيرات في اللون او الشكل، او اذا بدا اي نزف. تكون معظم التغيرات غير مضرة ويكون سببها زيادة غير سرطانية في الخلايا الصباغية في الجلد.

يجب مراجعة الطبيب اذا بدا مظهر الخال غير طبيعي او اصبح حاكا. يمكن عندها فحصه وحتى ازالته اذا كان ذلك ضروريا.

ولانقاص خطر الاصابة بسرطان الجلد يجب تجنب التعرض للشمس بين الساعة الحادية عشرة ظهرا والثالثة عصرا. ويمكن تغطية الجلد باستخدام واقي شمسي ذي عامل حماية 15 على الاقل عندما يتعرض المرء للشمس.

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الشعور بالاكتئاب

اذا كان المرء مصابا بالاكتئاب فقد يفقد الاهتمام بالاشياء التي كانت ممتعة بالنسبة له. واذا كان لدى المرء شعور بالحزن العميق عليه مراجعة الطبيب.

يعد الاكتئاب مرضا حقيقيا مع تاثيرات حقيقية على العمل وعلى الحياة العائلية والعاطفية. تشتمل المعالجة عادة على مشاركة من مساعدة النفس والعلاج بالكلام والادوية.

يكون الاكتئاب شائعا اكثر عند النساء، ولكن يقدم الرجال بشكل اكبر على الانتحار. وقد يكون سبب ذلك هو ان الرجال اكثر معارضة لطلب المساعدة.

الضغط المالي: يؤثر عدم الثبات في العمل والفصل من العمل والديون على الحالة الصحية العقلية. يجب معرفة متى تطلب المساعدة.

المشكلة في التبول

يمكن ان تضغط البروستات عندما تتضخم على الانبوب الذي ينقل البول من المثانة. وقد يسبب ذلك صعوبة في امرار البول الامر الذي يعد علامة على مرض في البروستات بما في ذلك السرطان.

يعد سرطان البروستات الاكثر شيوعا عند الرجال في المملكة المتحدة. يشخص اكثر من ثلاثين الف رجل بهذا السرطان كل سنة. تشمل الاعراض الاخرى الالم والحرقة عند البول ولاحقا الاستيقاظ ليلا للتبول. واذا كان لدى الفرد اية من هذه الاعراض يجب مراجعة الطبيب.

العنانة

يعاني معظم الرجال من مشاكل فيما يتعلق بحدوث الانتصاب والحفاظ عليه في مرحلة ما. يجب مراجعة الطبيب من اجل مشاكل الانتصاب اذا استمرت المشكلة لعدة اسابيع.

وبشكل عام فان تغييرات نمط الحياة مثل فقدان الوزن والتمارين يمكن ان تصحح المشكلة. قد يحتاج بعض الرجال لادوية مثل السيلدينافيل (يعرف ايضا بالفياغرا).

يفترض ان الطبيب سيقوم بتقييم الصحة العامة من اجل العنانة التي تعرف ايضا باسم سوء الانتصاب والذي يعد علامة على حالات خطيرة مثل مرض القلب والسكري او ارتفاع ضغط الدم. يكون نصف الرجال ممن هم بعمر اكبر من اربعين سنة مصابين بمشكلة في الانتصاب مرة واحدة على الاقل.