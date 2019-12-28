براد بري.. الخيال بوابة الدراما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

في سنة 1972 صدر كتاب بعنوان «حدود النمو» من إعداد عدد من العلماء، يتنبؤون فيه بكارثة شاملة ما لم تهب البشرية للحد من نمو السكان، واستهلاك مواردها الطبيعية، وأصيب كثيرون بالدهشة ما عدا كتاب الخيال العلمي، فقد كانوا يعالجون بطريقة خيالية استجابة الإنسان لكل تقدم في العلوم والتكنولوجيا، سواء في المستقبل القريب أو البعيد، كما أنهم جسدوا تأملات الإنسان في احتمالات وجود حياة في الأجرام السماوية، ومن هؤلاء الكتاب راي براد بري، واسمه رايموند دوجلاس براد بري (22 أغسطس 1920 5 يونيو 2012) الذي اهتم منذ طفولته بمغامرات الفضاء، فوق كوكبي المريخ والزهرة، وتعرف إلى كتاب الخيال العلمي وقرأ العديد من القصص المثيرة.

وتميزت كتابات براد بري بقدرة فائقة على بناء الحدث الدرامي، وخلق التوتر في أحداث القصة حتى يصل إلى الذروة، وكذلك التحليل الدقيق للعقل البشري، وساعده اهتمامه بالطبيعة البشرية على التعمق في تحليل مشاعر أشخاص قصصه ورواياته ومسرحياته، وثمة موضوعات ظلت تتكرر كثيراً في كتاباته، فهو يتناول بكثرة طقوس الشعوذة والسحر ومصاصي الدماء والبيوت المسكونة بالأشباح، وهنا تكمن صعوبة تجسيد هذه الأعمال المسرحية على الخشبة، لكن براد بري قدم حلولاً عديدة للمتاعب التي واجهته أثناء عرض إحدى هذه المسرحيات.

ويهدي براد بري كتابه «عمود من نار» إلى كيرك مي، أول مخرج قام بإخراج إحدى مسرحياته، فقد «بعث خياله في المسرحية إلى حد لا يصدقه عقل، وقد مكنتني معلوماته في الفنون المسرحية من أن أحذف من المسرحية وأراجعها بما يعود عليها بالنفع». كيرك مي هو الطريق الصحيح للبداية، فقد علم المؤلف بعض الحقائق منذ البداية، وإحداها أن البساطة هي روح العمل الدرامي.

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هنا يقول براد بري: «رأيت مسرحيات كثيرة جداً تفشل عند المبالغة في إخراجها، أو في ملابسها أو في تهيئتها للمسرح، والأفضل في حالة الشك أن تخلف ملابسك وتخفض صوتك، وتقف في وسط المسرح بضوء واحد وتمثل، والأفضل أن تستعين بمناظر كثيرة جداً، وشمعة واحدة خير من الضوء الوهاج، وهمسة واحدة خير من صياح ممثلي الأزمنة الحديثة، وثمة استثناءات لهذه القاعدة بالطبع، لكنها من الندرة بحيث لا تؤثر إلا قليلاً».

وفي تقديمه لمسرحيته «عمود من نار» يتحدث براد بري عن المتاعب التي تعرض لها، بسبب المبالغة في إخراج المسرحيات، ومن ذلك مسرحيته الكوميدية «نشيد خيول السباق»، وكانت الخلاصة التي توصل إليها: «لا تنفقوا النقود بل أنفقوا الخيال، ليس من سبب يدعو إلى المبالغة في الملابس أو الإنتاج، فالمسرحيات يمكن تمثيلها دون مناظر بخلفية بعيدة أحياناً إذا شئتم، لكن لا تدعوا هذا يُقلقكم».

كيف كتب براد بري مسرحياته إذن؟ يقول: «إن مسرحية «نفير الضباب» خرجت من مقابلة كانت لي ذات ليلة مع أطلال رصيف مدينة البندقية وقضبان وابور الشاطئ مدفونة في الرمال، ونظرت إليها قائلاً: ما الذي يفعله هذا الديناصور وهو ملقى على الشاطئ لماذا جاء إلى هنا؟ وقفزت من الفراش وكتبت نفير الضباب في بضع ساعات».

أما «عمود من نار» فجاءت كتابتها بسبب أشباه المثقفين الذين يقولون إن كتب الرسوم المتحركة الضاحكة، تسيء إلى فكرنا، وهي أسوأ لخيالنا، ومن ثم يجب حرقها.