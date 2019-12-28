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السعودية.. هيئة الترفيه تحسم جدل احتفالات رأس السنة

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موسم الرياض.. حطم أرقام كبيرة دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters موسم الرياض.. حطم أرقام كبيرة حسمت هيئة الترفيه في ، الجمعة، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض.

ونفت هيئة الترفيه في بيان ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن تنظيم شركة "بلاتينيوم ليست" أولى الفعاليات الفنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2020.

وذكرت الهيئة أن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض، مؤكدة أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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مقدم من أخبارك.نت

في 27 ديسمبر عام 2018 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتعيين المستشار تركي آل الشيخ رئيسًا للهيئة العامة للترفيه

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وخلال اليومين السابقين، تم تداول صورة لإعلان حفل بمناسبة رأس السنة الميلادية نشر عبر حساب الشركة على "تويتر"، وجاء في التعليق عليه: "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها عرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى، العد التنازلي للعام الجديد 2020، الثلاثاء 31 ديسمبر من 6 مساء وحتى 1 صباحا في ملهم الرياض".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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