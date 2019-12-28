السعودية.. هيئة الترفيه تحسم جدل احتفالات رأس السنة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters موسم الرياض.. حطم أرقام كبيرة

ونفت هيئة الترفيه في بيان ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن تنظيم شركة "بلاتينيوم ليست" أولى الفعاليات الفنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2020.

وذكرت الهيئة أن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض، مؤكدة أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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وخلال اليومين السابقين، تم تداول صورة لإعلان حفل بمناسبة رأس السنة الميلادية نشر عبر حساب الشركة على "تويتر"، وجاء في التعليق عليه: "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها عرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى، العد التنازلي للعام الجديد 2020، الثلاثاء 31 ديسمبر من 6 مساء وحتى 1 صباحا في ملهم الرياض".

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