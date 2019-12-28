دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحدث ليلاً: ناسا تكشف تفاصيل ظهور "مسدس الشتاء"

كشفت وكالة ناسا للفضاء تفاصيل ظهور ظاهرة مسدس الشتاء - Winter hexagon، التي سيتم رصدها خلال هذا الأسبوع في سماء الليل.

تتكون الظاهرة من ٦ نجوم شهيرة، حيث سيشهد عشاق الفلك هذه النجوم بشكل شديد السطوع، كما يمكن رؤيتها في السماء المظلمة في نصف الكرة الشمالي خلال الشتاء الجاري.



قدمت وكالة ناسا صور مذهلة للظاهرة، تم التقاطها من قبل عدسة المصور بيتر هوراليك، حيث تم نشرها عبر موقع صورة اليوم الفلكية التابع للوكالة، نقلاً عن موقع ذا ميرور البريطاني.

وأكدت وكالة ناسا أن هذه الظاهرة ستكون النجوم ظاهرة بشكل شديد السطوع على طول درب اللبانة، مشيرة إلى أن مسدس الشتاء كشف عن سديم خافت في كوكبة الجبار أو ما يعرف سابقاً بالعذراء. حيث إن النجوم الستة لا تنتمي جميعا إلى كوكبة واحدة، بل إن لكل منها كوكبته الخاصة.

أجمل صور كسوف الشمس: لقطات لا مثيل لها لاختفاء قرص الشمس

Advertisements

يتكون مسدس الشتاء من الدبران "نجم ضخم ضمن برج الثور"، العيوق "أشد نجوم كوكبة ممسك الأعنة سطوعاً"، رأس التوأم المؤخر "نجم عملاق برتقالي في كوكبة التوأمين"، الشعري الشامية "أشد النجوم سطوعاً في كوكبة الكلب الأصغر"، رجل الجبار " ألمع نجوم كوكبة الجبار"، الشعري اليمانية "أسطع النجوم ليلاً ويوجد ضمن كوكبة الكلب الأكبر".

يذكر أن مسدس الشتاء يكون مرئياً كل شتاء بدءً من للانقلاب الشتوي في شهر ديسمبر من كل عام، حيث يمكن رؤيته في آخر أسبوع من ديسمبر وحتى أواخر شهر يناير، ثم يتحول إلى طائرة الشتاء وتستمر هذه الظاهرة حتى أوائل شهر مارس.

المزيد:

فيديو: مؤسس أمازون يستعد لبدء الرحلات السياحية إلى الفضاء

بالفيديو: إطلاق 60 قمرًا جديدًا لتوفير الإنترنت من الفضاء

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي