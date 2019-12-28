شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: قرار جيش الاحتلال حول تسجيل الأراضى تحد لقرار الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر
ونوهت، بأن هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، التى شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية هذه تشكل انتهاكا لكافة الاتفاقيات الموقعة، وجددت الرئاسة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن هذا القرار الإسرائيلى يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطينى بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت الرئاسة، إلى أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التى يجرى الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتى لن يسمح الشعب الفلسطينى بمرورها.
يشار إلى، أنه وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، حيث تمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، المناطق "ب" تمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمناطق "ج"، تمثل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أى مشروعات أو إجراءات فلسطينية بها.
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