شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إجراءات أمريكية غير مسبوقة على قاعدة "عين الأسد" الجوية بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية ، اليوم السبت، بأن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات غير مسبوقة على خلفية وجود مخطط لاستهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية، وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز الإخبارية"، "إن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة على قاعدة "عين الأسد" الجوية بناحية البغدادى بقضاء هيت غربى الأنبار، بعد تعرض قاعدة "كى وان" فى محافظة كركوك إلى هجوم صاروخى".

وأضاف المصدر، أن طائرات حلقت فوق القاعدة، حيث أن القوات الأمريكية قامت بعمل مظلة جوية عليها تحسبا لأى طارئ، موضحا أن القاعدة تشهد حاليا طيران أمريكى كثيف لرصد أى حركة تهدف إلى مهاجمتها.

وكانت قاعدة "كى وان" الواقعة فى كركوك، تعرضت إلى قصف صاروخى أمس الجمعة، أدى إلى مقتل متقاعد مدنى أمريكى وإصابة آخرين، فيما ذكر مسؤولون أميركيون أن القاعدة استهدفت بنحو 14 صاروخا.

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و أسفر الاستهداف الصاروخى عن، مقتل متعاقد مدنى أمريكى فى هجوم على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك، كما شهدت شوارع العراق اليوم تظاهر المئات ضد على ترشيح أسعد العيدانى لرئاسة الحكومة كما اعتذر الرئيس العراقى، برهم صالح، عن تكليف مرشح "كتلة البناء"، أسعد العيدانى، لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية، وأكد الرئيس العراقى فى رسالة موجهة إلى المؤسسات الحكومية العراقية منها مجلس النواب أن اعتذاره عن تكليف العيدانى لرئاسة الحكومة جاء بعد أخذه فى الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه، ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته، "ومنطلقا من حرصى على حقن الدماء وحماية السلم الأهلى".

وكتب الرئيس العراقى، رسالة موجهة لمجلس النواب، وتضمنت الاعتذار عن ترشيح العيدانى "من منطلق حرصى على حقن الدماء وحماية السلم الأهلى، أعتذر عن تكليف العيدانى مرشحا عن كتلة البناء، وأضاف فى الرسالة "أضع استعدادى للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا فى ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا، فيقينا لا خير يُرتجى فى موقع أو منصب لا يكون فى خدمة الناس وضامنا لحقوقهم".