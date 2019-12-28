شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 300 مليون دولار منحة لدعم المملكة الأردنية الهاشمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبى للتنمية أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 300 مليون دولار دعما للأردن الشقيق، وذلك عبر صندوق أبوظبى للتنمية.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وأكد صندوق أبوظبى للتنمية، فى بيان له اليوم السبت ، أن "توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردنى الشقيق، وهو توجه راسخ فى سياستها الخارجية منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد استمر وتطور فى عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأشار، إلى أن قيادتى البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وهى علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد".

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و من الجدير بالذكر ، أن صندوق أبو ظبى للتنمية، قد اقرض فى وقت سابق من العام الحالى، دولة مالى بقرضين، بقيمة إجمالية تفوق مليار درهم إماراتى، اى حوالى 280 مليون دولار أمريكى "قرابة 154 مليار فرنك إفريقى ، و ذلك حسبما أوردت صحيفة "ليسور" المالية، لدعم ميزان المدفوعات، وتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى فى مالى.

يذكر أن، اتفاقية مشروع الإسكان الاجتماعى فى مرحلتها الثانية، تأتى مكملة للاتفاقية السابقة والهادفة إلى مساعدة مالى على تنفيذ خططها الاستراتيجية فيما يتعلق بإنشاء 50 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجة سكان مالى، وتوفير الوحدات السكنية المناسبة فى مختلف نواحى البلاد.