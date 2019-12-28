شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء مالى: الإمارات تعتزم تزويدنا بـ 30 مركبة مدرعة لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف رئيس وزراء مالي - في تصريحات نقلها تليفزيون مالى اليوم السبت: "لقد تعهد الإماراتيون بتسليمنا المركبات المدرعة من طراز (كوجار المضادة للألغام) فى أقرب وقت ممكن من أجل قواتنا المسلحة وقوات الأمن، كذلك سيقدمون إلينا مساعدة تقنية ومالية لكسب حربنا التي نشنها ضد الإرهاب".

ونوه بأن بلاده تتفاوض مع السلطات الإماراتية حاليا للحصول على (100 مركبة مدرعة إضافية) من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة فى مالى. Advertisements

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت - في يوليو الماضى - عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكى لمساعدة مالى على تحسين ميزان مدفوعاتها، وطبقا لسلطات مالى فقد جرى صرف أكثر من نصف هذا التمويل.

يذكر أن دول الساحل قد أطلقت - خلال الأسابيع الماضية - العديد من النداءات على المستوى الدولى لتقديم الدعم اللازم لها، لاسيما بعد مقتل 71 جنديا في هجوم إرهابى بالنيجر وكذلك مقتل 13 جنديا فرنسيا في عملية إرهابية في مالى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء مالى: الإمارات تعتزم تزويدنا بـ 30 مركبة مدرعة لمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.