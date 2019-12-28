السعودية تطلق حملة للتبليغ عن المعارضين

الرياض/ الخليج 365
أطلقت السعودية، حملة إلى المواطنين، تحثهم فيها على التبليغ عن المعارضين للدولة والمشتبه في كونهم "إرهابيين".
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، السبت، "أطلقت رئاسة أمن الدولة مؤخراً حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، التي تهدف إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم".
وأضافت: "تهدف الحملة أيضاً إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية".
وأكدت "واس" أن "البلاغات الأمنية تستقبل بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها".
وتشهد السعودية منذ أكثر من عام حملات أمنية طالت علماء وحقوقيون وأكاديميون تقول منصات حقوقية وسياسية إنهم معارضون للتضييق وكبت الحريات بالمملكة، مقابل نفي رسمي مستمر لذلك والتأكيد على وجود حريات تتسع الجميع.
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