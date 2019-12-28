قطر تدين بشدة تفجير مقديشو الانتحاري

الدوحة / الخليج 365



أدانت قطر بشدة التفجير الانتحاري الذي استدف مركزا جمركيا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، "موقف البلاد الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب."



وعبر البيان عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل."

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ووقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط العاصمة الصومالية، أثناء مرور حافلة تقل طلابا جامعيين، ما أسفر عن مقتل 73 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلن السفير التركي لدى الصومال، محمد يلماز، مقتل مواطنيين تركييين، جراء التفجير الدامي الذي هز العاصمة مقديشو، السبت.

وقال يلماز للأناضول، إنهم تأكدوا من وجود تركيين إثنين، بين الضحايا الـ 73، وفق معلومات أولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.