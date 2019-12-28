ليبيا.. طيران حفتر يستهدف معهد الهندسة التطبيقية بمدينة الزاوية

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، أن طيران حربي تابع لميليشيا خليفة حفتر، شن السبت، ضربة جوية استهدفت معهد الهندسة التطبيقية بمدينة الزاوية (غرب).



وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الطيران الداعم لحفتر شن غارة على معهد الهندسة التطبيقية في بوغلاشة، بمدينة الزاوية.

ولم يورد المركز مزيدا من التفاصيل حول ما أسفرت عنه الغارة.

وتعد هذه الضربة الخامسة للطيران الداعم لحفتر التي تغير على أهداف بمدينة الزاوية خلال ثلاثة أيام، وفق مراسل الخليج 365.



Advertisements

وشهدت مدينة الزاوية الجمعة، مظاهرات شعبية تنديدا واحتجاجا على قصف الطيران التابع لمليشيا خليفة حفتر، الخميس، للمدينة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرجى.

والخميس، أعلن مستشفى الزاوية التعليمي، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين جراء القصف الذي استهدف المدينة من قبل طيران حفتر.

و"الزاوية"، ضمن عدة مدن أعلنت حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على العاصمة طرابلس، منذ أشهر محاولًا السيطرة عليها.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.