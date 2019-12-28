"الإغاثة الإنسانية" التركية ترسل شاحنات مساعدات للنازحين السوريين

غازي عنتاب/ الخليج 365

أرسلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، 10 شاحنات محملة بمساعدات مختلفة إلى النازحين السوريين الفارين من هجمات النظام على إدلب إلى الحدود التركية.

وقال ممثل الهيئة في ولاية غازي عنتاب، تونجاي مانغيلّي، في تصريح للأناضول السبت، إن صناعيي الولاية هم أكبر داعمي متضرري الحرب منذ انطلاق الأزمة السورية.

وقال: "أرسلنا في وقت قريب 10 شاحنات مساعدات، واليوم سنرسل مساعدات تتضمن 8 آلاف متر مربع من السجاد. هذا يكفي لتجهيز ألف و400 خيمة".

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وأشار إلى نزوح عدد كبير من السوريين إلى الحدود التركية جراء هجمات النظام على إدلب في الآونة الأخير.

وأضاف: "هناك حاجة ملحة للمساعدات، يحاول صناعيو غازي عنتاب تخفيف معاناة النازحين عبر إرسالهم مساعدات إليهم".

ولفت إلى إرسالهم مؤخرا 40 شاحنة مساعدات محملة بمختلف أنواع المساعدات إلى مخيمات النازحين.

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