مدني جازان يحذّر من التقلّبات الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة والدار بني مالك والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساء.