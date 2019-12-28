مقتل شخصين في إطلاق نار قرب هيوستن الأمريكية

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مسؤول أمني أن شخصين قتلا في اطلاق نار على ثمانية أشخاص على الأقل من جانب رجال مسلحين ليلة أمس الجمعة قرب مدينة هيوستن بولاية تكساس وسط جنوب الولايات المتحدة.

وقال ايد جونزاليس، رئيس شرطة مقاطعة هاريس، إن التفاصيل لا تزال أولية بعد إطلاق النار ، لكن يبدو أن مجموعة من الأشخاص كانوا يصورون شريط فيديو عن موسيقى الراب في مكان انتظار السيارات قرب هيوستن عندما تم اطلاق النار عليهم.

وقال جونزاليس للصحفيين في مكان الحادث إن أربعة أشخاص أصيبوا ايضا وتم نقلهم إلى المستشفيات وأن حالات اصابتهم مختلفة .