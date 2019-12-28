شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا يمكنك أن تقلل من خطر الاصابة بالسرطان! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عبر اتباع نمط حَيَاة صحي يُمكِن أن يقلل المرء من خَطَر إصابته بالسَرَطَان، من المهم معرفة الجسم وادراك اي تغيرات تحصل فيه، مثل تشكل الكتل او حدوث نزيف غير مفسر بالاضافة للحصول على نصائح عن خطورة ذلك.



مات 156,900 شخص عام 2009 في المملكة المتحدة بسبب السرطان، في حين تحسنت معدلات الناجين من الرجال والنساء منذ التسعينيات من القرن الماضي بالنسبة لمعظم السرطانات.

لا يوجد طرق مصادق عليها للحماية من الاصابة بالسرطان لكن يمكن تقليل خطر الاصابة به، حيث تشتمل عوامل الخطورة التي من الممكن ان يتعامل معها المرء على التدخين وفرط الوزن كما توجد اشياء اخرى يمكن القيام بها لانقاص ذلك الخطر.

نمط الحياة الصحي

قد يساعد اتباع نمط حياة صحي في انقاص خطر الاصابة بسرطانات معينة، يمكن القيام بما يلي:

- تناول غذاء صحي متوازن.

- المحافظة على وزن صحي.

- التقليل ما امكن من شرب الكحول.

- الاقلاع عن التدخين.

- حماية الجلد من الضرر الناتج عن الاشعة الشمسية.

- تناول غذاء صحي متوازن

تعرض عادة قصص ارتباط بعض الاطعمة والحميات الغذائية المتنوعة بمنع الاصابة بالسرطان في الاخبار، يحدث هذا بسبب كثافة البحث المستمر في الحميات والسرطان، لكن ليس من السهل دراسة العلاقة بين الحمية والسرطان لوجود عوامل مختلفة كثيرة تتدخل في الاصابة به، كما يحتاج السرطان سنوات ليتطور.

لا يوجد طعام او متمم غذائي محدد يمكن ان يمنع الاصابة بالسرطان، وعموما تظهر الابحاث ارتباطا بين تناول مجموعات معينة من الاطعمة (وليس اطعمة او فيتامينات او مغذيات محددة) مع انقاص خطر الاصابة بالسرطان.

قد ينقص تناول الطعام المتوازن من خطر الاصابة بالسرطان، ويجب ان تحتوي الحمية الغذائية المتوازنة على:

- كمية كبيرة من الفواكه والخضار: يمكن تجريب تناول خمس حصص يوميا على الاقل.

- كمية كبيرة من الخبز والارز والبطاطس والمعكرونة وباقي المنتجات النشوية: يمكن اختيار الاطعمة الحاوية على الحبوب الكاملة حين يكون ذلك ممكنا لانها تحتوي على كمية اكبر من الالياف.

- بعض اللحوم والسمك والبيض والبازلاء وباقي مصادر البروتين غير اللبنية.

- بعض الحليب و مشتقات الالبان.

- كمية قليلة من الاطعمة والاشربة مرتفعة الدهون او السكر مثل الكعك والبسكويت و ورقائق البطاطا.

حيث يساعد تناول غذاء صحي متوازن على التاكد من ان الجسم يحصل على جميع المغذيات التي يحتاجها.

الالياف

تشير الادلة دائما الى ان تناول كميات كبيرة من الالياف تقلل من احتمال الاصابة بسرطان الامعاء، فقد يساعد الغذاء عالي الالياف في المحافظة على الامعاء صحية ويمنع الاصابة بالامساك.

تشتمل الاطعمة الغنية بالالياف على معكرونة الحبوب الكاملة والخبز وحبوب الفطور والارز، تعد ايضا البقول والفواكه والخضار مصدرا جيد للالياف.

اللحم الاحمر واللحم المعالج

يعد اللحم مصدرا جيدا للبروتين والفيتامينات والمعادن (مثل الحديد والزنك)، لكن تشير الدلائل لوجود رابط بين تناول اللحم الاحمر او المعالج والاصابة بسرطان الامعاء، يرتفع خطر الاصابة بسرطان الامعاء عند الذين ياكلون كميات كبيرة من هذا اللحم مقارنة مع الذين ياكلون كميات صغيرة منه.

ينصح في حال تناول اكثر من 90 غرام من اللحم الاحمر او المعالج يوميا (ما يكافئ حوالي ثلاث قطع رقيقة من لحم البقر المقطع المشوي او لحم الجمل او الخنزير، حيث ان كل قطعة تزن ما يقارب نصف ما تزنه قطعة الخبز) بتقليلها لـ 70 غرام يوميا..

متممات بيتا كاروتين

توجد غالبا البيتاكاروتينات في المتممات المضادة للاكسدة، ووجد انها تنقص من خطر الاصابة بسرطان الرئة عند المدخنين وعند الناس المتعرضين بشكل كبير للاميانت (الحرير الصخري) في عملهم. ومن المحتمل ان تناول كميات كبيرة من متممات بيتا كاروتين قد ينقص ايضا من خطر الاصابة بالسرطان عند باقي الناس.

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المحافظة على وزن صحي

اكثر من 60% من سكان انكلترا مفرطي الوزن او بدينين. وقد تزيد البدانة او الافراط في الوزن من احتمال الاصابة ببعض السرطانات مثل:

- سرطان الامعاء.

- سرطان البنكرياس.

- سرطان المري.

- سرطان الثدي في حال كانت امراة خلال سن الاياس.

- سرطان الرحم.

- سرطان الكلية.

قد يقلل الوزن الصحي من خطر الاصابة بالسرطان. يمكن ان يعرف الشخص فيما اذا كان وزنه صحيا من خلال استخدام حاسبة منسب كتلة الجسم للوزن الصحي.

تقليل شرب الكحول

يعرف عن شرب الكحول انه يزيد من خطر الاصابة ببعض السرطانات، منها:

- سرطان الفم.

- سرطان الحلق والبلعوم.

- سرطان المري.

- السرطان القولوني المستقيمي عند الرجال.

- سرطان الثدي.

ومن المحتمل انه سبب لانواع اخرى من السرطانات مثل السرطان القولوني المستقيمي عند النساء وسرطان الكبد.

يجب عدم تجاوز مدخول النساء الدوري من شرب الكحول عن 2-3 وحدات يوميا، اما بالنسبة للرجال فيجب الا يزيد عن 3-4 وحدات يوميا.

تعني كلمة "دوري" كل يوم او في معظم ايام الاسبوع. ويمكن استخدام برنامج متقفي المشروبات الكحولية لايجاد كمية الوحدات الموجودة في المشروبات الكحولية.

الاقلاع عن التدخين

يعد سرطان الرئة مسؤول عن ربع وفيات السرطان في المملكة المتحدة وترتبط 90% من حالات سرطان الرئة بالتدخين.

تقول "هازل نون"، مديرة مركز البحوث السرطانية في المملكة المتحدة للمعلومات الصحية: "ينقص الاقلاع عن التدخين بشكل كبير من خطر الاصابة بالسرطان"، مضيفة "كلما اوقف الشخص التدخين بشكل ابكر زاد ذلك التاثير. ومهما كان قرار الايقاف متاخرا فلم يفت الاوان بعد. يعيش الناس الذين يوقفون التدخين في الثلاثين من عمرهم تقريبا طالما لم يعودوا له، اما الذين يوقفونه في الخمسين من عمرهم فقد الغو نصف الضرر".

حماية الجلد من الضرر الشمسي

ان الحذر من الاشعة الشمسية بشكل لا يصاب المرء بحروق مهم لمنع الاصابة بسرطان الجلد. اتبع خطة مركز بحوث السرطان في المملكة المتحدة سن سمارت لحماية نفسك.

- قضاء الوقت في الظل بين الساعة 11 صباحا حتى 3 ظهرا.

- ضمان عدم الاصابة بالحروق.

- تغطية الجسم بقميص وقبعة ونظارات شمسية.

- الاهتمام بعدم اصابة الاطفال بالحروق الشمسية.

- استخدام واقي شمسي ذو عامل حماية (SPF 15) على الاقل.

- مراقبة اي شامات او نمش يملكها الشخص على جلده. ويجب في حال تغيرها (على سبيل المثال ازدياد حجمها او نزفها) استشارة الطبيب حيث قد يكون ذلك اشارة باكرة للسرطان. وكلما كان اكتشاف السرطان مبكرا اكثر كان من الاسهل معالجته، لذلك يجب استشارة الطبيب باسرع ما يمكن.

نحتاج لوصول اشعة الشمس الى جلدنا ليتمكن جسدنا من انتاج الفيتامين د، والذي يعد ضروريا لصحة العظام.

اعرف جسمك

من المهم معرفة الشخص لجسمه وملاحظة اي تغيرات مثل تشكل كتل او نزيف غير مفسر، بالاضافة للحصول على نصيحة في حال الشعور بوجود مشكلة خطيرة.