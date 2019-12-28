خلافات عميقة تضرب النظام القطري (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 متابعات_السعودية نيوز خلافات عميقة تضرب النظام القطري

طرفي الخلاف Advertisements الأمير تميم بن حمد وحمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق اتهامات تميم توريط النظام بملفات وفضائح أمنية ومالية عديدة نتيجة دعمه للإرهاب فضيحة بنك باركليز البريطاني وبنك الريان في تمويل الإرهاب تلك الفضائح تتيح للغرب ابتزاز الأموال المتبقية لدى نظامه

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