للرجال.. تتفق جميع النساء تقريبا على أن هذه العادات غير مقبولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هناك بعض العادات التي تثير جنون الزوجةا، وخصوصا إذا تمادى الزوج في ارتكابها، وهي عادات قد تكون نتيجة لا مبالاته، أو نتيجة دلاله المفرط من طرف والدته قبل زواجه.



وتتفق جميع النساء تقريبا على أن هذه العادات غير مقبولة بالمرة، ويجب العمل على تفاديها، حتى لا تصبح مشكلة حقيقية في حياة الزوجين. ويمكن حصر هذه العادات في:

- ترك الملابس متناثرة في كل مكان:

عندما يغير الزوج ملابسه يتحول المكان إلى فوضى عارمة، فترى الملابس تتناثر هنا وهناك، غير عابئ بالمشقة التي يسببها للزوجة عند جمعها، وإعادة ترتيبها إن كانت نظيفة، أو لغسلها.

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- مخلفات الحلاقة:

لا يتردد الزوج في ملاحظة شعرة يتيمة من شعر زوجته المتساقط ملقية في حوض الاستحمام، وقد يلمح لها بذلك، إلا أنه لا يتردد في إبقاء كل شعر ذقنه في الحوض دون أن يلاحظ ذلك.

- الريموت ملكية للزوج:

يظن الكثير من الأزواج أن الريموت كنترول الخاص بالتليفزيون، ملكية خاصة بهم، وغير مسموح للزوجة امتلاكه، حتى أن بعضهم يأخذه معه إلى المطبخ أو الحمام إن لزم الأمر، وهي عادة فيها الكثير من الإزعاج للزوجة التي ستفضل الجلوس بعيدا عن التلفاز.

- مخلفات الأكل:

غالبا ما تتجاوز وجبات الزوج 5 وجبات في اليوم والليلة، بين وجبات رئيسية وأخرى ثانوية، لزوم مشاهدة المباراة، أو لأي سبب كان، لكن الأمر المثير للغضب، أن هذا الزوج لا يتردد في ترك مخلفات طعامه أينما حل في المطبخ، أو أمام التلفاز، أو حتى في غرفة النوم.