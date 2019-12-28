طريقة تزيلين السواد تحت الإبطين.. الأسباب والحلول!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

هل تعانين من مشكلة السواد تحت الإبطين؟ وهل تشعرين بالحرج خصوصا إذا كانت لديك بشرة فاتحة؟ أولاً يجب أن تعرفي الأسباب وراء حصول الاسوداد تحت الإبطين:



1-استعمال بعض مزيلات التعرق التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية كفيلة بإحداث أضرار وسواد تحت الإبطين.

2-ارتداء الملابس الضيقة.

3-التعرق الشديد حيث يسبب اسوداداً تحت الإبطين.

وللتخلص من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، إليك بعض الخلطات السهلة:

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أولاً: ارتدي ملابس خفيفة وفضفاضة، لأن تكوّن السواد يمكن أن يكون مرده الى التعرق واحتكاك الملابس مع الجلد، فارتداء الملابس الخفيفة لا يسبب التعرق، ويمكن أن يساعد على منع تشكل البقع الداكنة.

ثانياً: افركي قطعة من الليمون تحت ذراعيك واتركيها لتجف، وستكون حموضة الليمون كفيلة لازالة الخلايا الميتة التي تسبب الاسوداد.

ثالثاً: ضعي الصودا على الإبطين بعد كل استحمام، فهذا يمكن أن يساعد على تفتيح المنطقة ثم اغسليهما بعد 10 دقائق تقريبا.

رابعاً: اغسلي ذراعيك بزيت جوز الهند، فزيت جوز الهند مفيد للشعر والجلد، ثم اغسلي تحت إبطيك مرتين يوميا وسترين الفارق في هذه المنطقة.

خامساً: استبدلي مزيل العرق بآخر، بمزيلات العرق مليئة بالمواد الكيميائية الضارة.

سادساً: استخدمي الشمع بدلاً من إزالة الشعر بالشفرة، وبذلك تزيلين الخلايا الميتة وبالتالي يجعل تعرقك أقل.