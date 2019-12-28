توقفي عن تناول مشتقات الحليب لشهر واحد.. ماذا يحدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تنقسم الحمية الغذائية إلى عدة أنواع تساعد على خسارة الوزن، منها التي تمنع تناول الحلويات وأخرى تدعو إلى تجنب الكربوهيدرات للحفاظ على الرشاقة.



هذه الحميات قد تكون مفيدة لبعض السيدات وتساعدهن على خسارة الوزن، ولكنها في الوقت نفسه لا تعود بأي فائدة على باقي السيدات.

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ولهذا السبب هناك حمية أخرى وهي حمية كلوي كارداشيان التي ساعدتها على خسارة الوزن واستعادة رشاقتها إلى جانب التمارين الرياضية، وذلك بعد امتناعها عن تناول مشتقات الحليب.

فالحليب يحتوي على اللاكتوز، وهو سكر طبيعي يتسبب بزيادة الوزن، فتشعرين بأنكِ لا تخسرين أي كيلوغرام من وزنكِ بالرغم من أنكِ تنتبهين لنوعية وكمية طعامكِ

هذه الحمية تقضي بالتوقف عن تناول الحليب والجبن والكريمة على أنواعها، بالإضافة إلى الأيس كريم والشوكولاتة لأنها ممزوجة مع الحليب لمدة شهر، واستبدالها بالطعام الذي ترغبين في تناوله والتمارين الرياضية.

بعد مرور الأربعة أسابيع، ستلاحظين أنكِ خسرتِ حوالي الـ 3 كيلوغرامات وأن ملابسكِ لم تعد ضيقة في منطقة الخصر والأرداف.