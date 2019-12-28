هذا ما يفعله تناول الجرجير المستمر والمفرط له بجسمك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعد الجرجير من أهم أنواع الخضروات والتي يقبل علي تناولها الجميع وتدخل كمكون رئيسي في إعداد الكثير من الوصفات والأكلات ولا سيما طبق السلطة الخضراء الذي لا تخلو مائدة من تواجده يوميا وبإستمرار وذلك لما يتميز به من طعم رائع ولون جذاب يفتح الشهية على تناوله بالإضافة إلى ذلك فهو يتميز بالعديد من الفوائد الصحية والتي تنفع الجسم بشكل كبير.



فوائد الجرجير

ومن ضمن الفوائد الصحية التي يتميز بها الجرجير ما يلي-

أولا-

يحتوي الجرجير على نسبة مخفضة جدا من السعرات الحرارية لذلك يعتمد عليه أطباء التنحيف في مساعدة من يشتكون من السمنة الزائدة في إنقاص أوزانهم بشكل طبيعي وفعال.

ثانيا-

يحتوي الجرجير علي عناصر غذائية هامة وعلى نسبة عالية للغاية من الفيتامينات والمعادن والتي تفيد الجسم بشكل كبير لذلك فإن الأطباء ينصحون به خاصة للحوامل لإنه يساعد على نمو الجنين بشكل آمن وصحي.

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ثالثا-

يعمل الجرجير علي زيادة نضارة البشرة ونعومتها وإشراقتها وذلك من خلال إمدادها بما يلزمها من الفيتامينات والمعادن اللازمة لإعادة النضارة إليها والتخلص السريع من الجفاف ومشاكل البشرة المزعجة

رابعا-

يعمل الجرجير على تحسين مستوي الجهاز الهضمي ومفيد جدا للقولون حيث يحتوي على مجموعة من الألياف الطبيعية كما يعمل على تحسين مستوى الهضم والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي المزعجة.

ولكن رغم كل تلك الفوائد الذهبية للجرجير تبقى الحكمة التي تقول (ما زاد عن الحد كان عيبا ونقص )هي المسيطرة إلز الأبد فكل شيء زاد عن حده إنقلب إلى ضده لذلك فإن الإفراط في تناول الجرجير يعرضك للكثير من المخاطر والمشاكل الصحية والتي تتمثل في الآتي-

أولا-

يعد الجرجير خيار غير موفق بالنسبة إلى من يعاني من مشاكل بالمثانة حيث يعمل تناول الجرجير على زيادة الألم الذي يشعر به مريض المثانة.

ثانيا-

يتميز الجرجير بإحتوائه على نسبة عالية من اليود لذلك لا ينصح بتناول كميات كبيرة من الجرجير نظرا لخطورة مادة اليود على الصحة وزيادة نسبتها بالجسم تسبب أضرار صحية نحن في غنى عنها .